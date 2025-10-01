記者会見する川崎市の福田紀彦市長＝1日午後、川崎市役所川崎市の福田紀彦市長は1日の定例記者会見で、法務省が2026年度にヘイトスピーチに関する実態調査に乗り出す方針を固めたことに「国として実態がどうなっているのか、しっかり把握していただくことから施策が始まると思う」と期待感を示した。川崎市は2020年、街頭でのヘイトスピーチに刑事罰を科す全国初の条例を全面施行させ、対応に力を入れている。首都圏の知事や川