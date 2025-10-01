京王閣競輪場の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）が2日、開幕する。1日は前検が行われた。松浦悠士（34＝広島）が復帰戦を迎える。7月の玉野サマーナイトフェスティバルの初日に落車。欠場が続き、今回は2カ月半ぶりの実戦となる。「ケガは肺気胸と血気胸。今までで一番きつかった。内臓系がきつくて自転車に乗れるようになるまでに時間がかかった。ちゃんと乗れるようになったのはここ最近」と