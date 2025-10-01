佐賀県議会議長（左）に要望書を提出する県弁護士会の半田望弁護士（右手前）ら＝1日午前、佐賀市佐賀県弁護士会は1日、同県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正について市民から問い合わせがあったと明らかにした。件数や相談者の立場、具体的な内容は公表していない。県警は不正のあった事件の当事者に連絡しておらず、弁護士会は情報開示を求める。弁護士会は、不正の影響で刑事裁判で不利益を受けていた