福島県郡山市で1月、受験生の女性を車ではねて死亡させたとして、危険運転致死傷罪などに問われた池田怜平被告（35）を懲役12年とした福島地裁郡山支部判決について、福島地検郡山支部は1日、控訴しないと明らかにした。