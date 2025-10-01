ロッテは１日、前日に引退登板に臨んだ美馬学投手について、都内の病院で診察を行った結果、右肘屈筋共同腱断裂と診断されたと発表した。今後は手術を行い、完治を目指す方針という。美馬のコメントは以下。「昨日の３球目で肘の感覚がなくなりました。文字通り、本当に最後の最後までやり切って、投げられなくなるまで投げたと思います。あらためて１５年間ありがとうございました」美馬は前日の楽天戦に打者１人限定で先