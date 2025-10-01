石破政権発足から1年を迎え、林官房長官は石破政権について「熟議の国会に相応しい真摯な国会審議に努めてきた」などと実績を強調しました。林芳正 官房長官「石破政権では熟議の国会に相応しい真摯な国会審議に精一杯努めてまいりました」石破政権は10月1日、政権発足から1年を迎えました。林官房長官は、国会審議では▼能動的サイバー防御を導入するため法律を成立させた他、▼所得税減税に繋がるいわゆる「103万円の壁」の