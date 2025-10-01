中国では10月1日から建国記念日にあたる「国慶節」の8連休が始まりました。のべ23億人が移動する見込みです。【映像】大混雑な上海の様子「国慶節の連休が始まりました。この日を待ちかねた人たちで駅は大混雑、大変な熱気です」（尾崎記者）今年の国慶節は中秋節と重なって例年より長い8連休となり、「スーパーゴールデンウィーク」と報じるメディアもあります。期間中は旅行や帰省などでのべ23億人が国内や海外へ移動すると