警察や消防によりますと、午後4時45分ごろ、岐阜県各務原市蘇原興亜町の踏切で、トラックと列車の事故があったと通報がありました。複数のけが人が出ている模様です。事故の影響で、JR高山線は岐阜駅と鵜沼駅の間で運転を見合わせています。