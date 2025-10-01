ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」は、2025年10月1日より40年目記念キャンペーンを全国の店舗で実施します。男性専用エステティックサロンのパイオニアとして、長年高品質なサービスを追求してきた「ダンディハウス」をお得に体験できるチャンスです！ ダンディハウス「40年目記念キャンペーン」  キャンペーン期間：2025年10月1日〜2026年1月31日開催場所：全国のダンディ