東京ディズニーシーのレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、「ダッフィー&フレンズ20周年: カラフルハピネス」をテーマにしたスペシャルセット3種を2025年11月4日から期間限定で販売します。ダッフィーのお顔をかたどったバターライスがかわいい、20周年をお祝いするのにぴったりなメニューです。 東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」ダッフィー&フレンズ20周年スペシャ