ＧＭＯＴＥＣＨホールディングス [東証Ｇ] が10月1日大引け後(17:30)に今期業績・配当見通しを発表。25年12月期の連結最終利益は14.4億円になる見通しを示した。年間配当は221.07円を実施する方針とした。 株探ニュース