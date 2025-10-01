今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米経済指標に加え政局動向に注目が集まりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円５０～１４７円６０銭。 米「つなぎ予算」が不成立となり、一部の米政府機関が閉鎖されることとなった。３日に予定されていた米９月雇用統計も発表は延期される可能性が高まるなか、相場への不透明感が強まり、夕方の欧州時間には１４７円００銭近辺までドル安・円高が進んだ。民間機