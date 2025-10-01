きょう（10月1日）から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まり、岡山県内でも募金の呼びかけが行われました 【写真を見る】「赤い羽根共同募金運動」岡山でも呼びかけ生活困窮者やひとり親世帯などの支援に JR岡山駅で行われたオープニングセレモニーには関係者ら約100人が出席し岡山県共同募金会の山崎会長が「協力をお願いします」と挨拶しました。 このあとさっそく募金の呼びかけが行われました。赤い羽根共