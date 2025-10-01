テスコム電機は10月中旬に、ナノセラミックコーティングで摩擦によるダメージを抑えて、なめらかに髪をすべらせつつ最高温度190℃で本格的なスタイリングを実現する、ミニストレートアイロン「TS120A」とミニカールアイロン「TM122A」を発売する。どちらも、カラーはグレージュ、ブラックの2色で、価格はオープン。●横幅20mmのプレートで時短ストレート「TS120A」「TM122A」ともに、粒子が細かい「ナノセラミック」を配合した