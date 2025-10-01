9月30日、タレントの中川翔子が自身のXを更新。同日に双子を出産したことを報告し、ファンが祝福している。中川は、《9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！》と、同日の朝に無事に出産したことを報告。さらに《2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました》と、双子あわせて5000g超えだったことを明かした。「中川さんは、2025年5月に第1子妊娠を公表。8月にはお腹の子が双子であることを明かしていま