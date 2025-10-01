北海道むかわ町の山林に男性の遺体を埋めたとして男３人が逮捕された事件で、穴を掘るよう共犯者に依頼したとみられる３７歳の男が、被害者について「知らない」と供述していることがわかりました。苫小牧市の会社員・岡崎勇貴容疑者３７歳は、死体遺棄の疑いで１０月１日、身柄を検察庁に送られました。岡崎容疑者は８月３日、すでに逮捕されている大上文彦容疑者と梅津悠希容疑者とともに、むかわ町の山林に西村隆行さん５５歳の