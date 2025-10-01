巨人・田中将大投手が9月30日の中日戦（東京ドーム）に先発し、6回2失点でまとめ、史上4人めとなる日米通算200勝を達成した。「マー君」が、野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に続く“第4のレジェンド”として、球界に名を残したことになる。昨シーズンは未勝利に終わり、オフには所属していた楽天と大幅減俸の交渉で折り合いがつかず、決断を下したのは自由契約。あてがない状態で“引退”も覚悟するなか、彼を拾ったのが巨