【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ニューヨークを拠点に、世界中の舞台でクラシックのソリストとして活躍し、ポピュラーやジャズ等の横断的な音楽活動でも人気を博しているピアニスト、角野隼斗の新曲「Spring Lullaby」が、11月28日公開の映画『ナイトフラワー』（監督：内田英治）のエンディングテーマに決定した。10月29日発売のオリジナルサウンドトラックに収録される。 内田英治監督