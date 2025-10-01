5年ぶりの開催となった『日本メガネベストドレッサー賞2025』の表彰式が1日、東京ビッグサイトで開催。「経済界部門」を成田悠輔氏が受賞した。【動画】成田悠輔、メガネベストドレッサー賞授賞式でブラックジョーク炸裂「『石破総理の辞任をお祝いする会』と聞きまして」右目のレンズが丸と左目のレンズが四角という形が異なる特徴的なメガネがトレードマークの成田氏。「トレードマークのメガネをかけてのメディア出演が話題