北海道北見市では財政難を理由に、１０月１日から公共施設の利用料などを一斉に値上げしました。最大１．５倍の大幅な値上げです。北見市の端野温泉・のんたの湯です。市の財政健全化計画の一環として、１日から入浴料金が２５０円値上げされ、７５０円になりました。（利用者）「月１回か減るかもしれないですね。１０００円近いとちょっと厳しいかなと思います」（端野温泉のんたの湯鈴木茂樹さん）「当日限りの旅行とかで利用