音彩唯さん宝塚歌劇団は1日、雪組の次期トップ娘役に音彩唯さんが決まったと発表した。現トップ娘役の夢白あやさんの後任として、来年2月23日付で就任する。音彩さんは兵庫県出身。2019年、歌劇団に首席で入団し、雪組に配属された。来年4月のミュージカル「波うららかに、めおと日和」が新トップ娘役としてのお披露目公演となる。