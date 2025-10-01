1日から始まった金の展示販売会で、大谷翔平選手の黄金像が披露されました。【映像】大谷翔平選手の黄金像と並ぶ栗山英樹元監督横浜高島屋で金製品の展示販売会「横浜大黄金展」が始まりました。一番の注目は、ドジャースの大谷翔平選手がバッターとして構える姿を再現した「黄金のバッター大谷翔平」です。イベントには、恩師の栗山英樹元監督が登壇しました。「今年も輝き続けた。けがもありましたけど、ずっとそれを持