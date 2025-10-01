インドネシアの学校で礼拝堂が崩壊し生徒が閉じ込められている事故で、91人が下敷きになっている可能性があることが分かりました。【画像】崩壊した礼拝堂（上空からの様子）インドネシアの東ジャワ州で9月29日、イスラム系の寄宿学校にある礼拝堂が崩壊し、これまでに3人の死亡が確認されています。現地当局は当初、38人が閉じ込められていると発表しましたが、生徒の出席記録を確認したところ、91人が瓦礫の下敷きになって