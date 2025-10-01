岐阜県大垣市の住宅街にある「明吟(めいぎん)」は、創業から半世紀以上続く町中華。2代目店主が守る名物チャーシューは世代を超えて愛され、ユニークな古墳チャーハンも登場。昔ながらの味と遊び心で、地元に親しまれています。 ■岐阜・大垣の住宅街で半世紀…地元で愛され続ける町中華 大垣市の住宅街にひっそりと佇む中華料理店「明吟」は、地元客でいつも賑わう人気店です。