前大阪市長で前大阪府知事の松井一郎氏（61）が、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜午前9時）内で、新コーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」（仮）に出演することが分かった。1日、同局が発表した。松井氏のコーナーは同番組の毎週木曜9時30分頃から放送。ご意見番として「大阪・関西万博も終わり、IR開業を控えて今後の大阪はどう発展するのか。大阪の発展と未来を語る」としている。同