7つの飲食店とオリジナル商品、キッズ遊具も揃う多彩な道の駅／道の駅 南えちぜん山海里北陸自動車道「南条サービスエリア上り線」直結の道の駅。名前の通り、地元産物直売所をはじめ海産物や地酒、工芸品、手作り弁当など、山・海・里の幸が満載です。自慢は多彩な飲食店が入るフードコートで、おろし蕎麦やボルガライスなど福井のグルメを存分に味わえます。越前海岸をはじめ、金沢・近江町市場直送など、日本海の幸を生かしたと