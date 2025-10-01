宝塚歌劇団は1日、26年2月22日付で退団する雪組トップ娘役夢白あやの後任の次期トップ娘役として、音彩唯（ねいろ・ゆい）が就任すると発表した。2月23日付。音彩は19年、105期生として主席入団。雪組に配属された。21年、彩風咲奈、朝月希和トップコンビの大劇場お披露目作「CITY HUNTER−盗まれたXYZ−」で新人公演初ヒロイン。「蒼穹の昴」「Lilac（ライラック）の夢路」でも新人公演ヒロインを務めた。23年の「海辺のストルー