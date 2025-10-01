◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）ツアー１勝の金沢志奈（クレスコ）は１日、練習後に取材に応じ、初優勝した９月のソニー日本女子プロ選手権に続くメジャー２連勝に向けて「どの試合も優勝を目指してやっている。そのうちの一つと思って、変わらずにやりたい」と平常心を強調した。１９年に日本女子プロ選手権コニカミノル