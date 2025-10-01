武豊騎手＝栗東・フリー＝が１０月１日、自身のオフィシャルサイトの日記を更新。１２日放送開始のＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）について語った。武豊騎手は第１話にスペシャルゲストで出演予定。「第１話の撮影が行われ、武豊役を演じてきました」と報告し、「ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、競馬を題材としたドラマが放送されることがとても嬉しく思いましたし、自分