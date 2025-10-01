自民党・東京8区（杉並区）の支部長を務める門（かど）ひろこ氏（45）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、小泉進次郎農水相（44）のコメントの“足りない部分”を指摘した。 【写真】同世代のエリート！小泉氏を“たしなめた”門ひろこ氏 小泉氏は1日、自身が会長を務める党神奈川県連が総裁選の投票資格を持つ党員らの数を訂正したことを巡る週刊文春電子版の記事に対し、抗議するコメントを発表していた