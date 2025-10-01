石破茂首相（68）が1日、東京ビッグサイトで日本メガネベストドレッサー賞2025の授賞式に出席した。1988年に創設された歴史ある賞で、石破首相は政界部門に選出された。2021年を最後に賞は選出されていなかったが、今年から再度開催の運びとなった。副賞として、多数の眼鏡フレームが贈呈。水に浮くサングラスをプレゼントされると会場がざわつく場面もあった。「国会議員を40年、大臣、党内役員とか総理大臣とかいろいろな