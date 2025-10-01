【札幌市南区】１０月１日未明からクマの出没が札幌市内で相次いでいます。まず、南区の石山通では親子グマ２頭が目撃されました。その１時間ほどあとにはクマと思われる鳴き声も聞かれています。また、南区の十五島公園内では正午ごろにクマ１頭が目撃され、午後２時２５分に駆除されました。 【札幌市西区】明るくなってからは西区西野で親子グマ３頭が目撃されました。９月２６日には男性がクマに襲われる被害も発生していま