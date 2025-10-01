7人組アイドルグループ「THESUPERFRUIT」の小田惟真（18）がMBS/TBSで放送中のドラマ「君がトクベツ」に新人アイドル・大山心役で出演した。小田は9月30日放送の第3話から登場。SNSには「新人アイドル役可愛い！」「小田さんがトクベツに出るのやばい」「これは見なきゃ」などコメントがあふれた。ドラマは「ヒロイン失格」、「センセイ君主」、「あたしの！」（全て集英社マーガレットコミックス刊）など切ない感情を詰