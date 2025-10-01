練習するB1宇都宮の比江島（右端）＝宇都宮市体育館バスケットボールBリーグ1部（B1）の昨季王者宇都宮が1日、宇都宮市体育館で練習を公開し、主力の比江島は「（これまで達成していない）Bリーグ連覇と、取ったことがないEASL（東アジアスーパーリーグ）や天皇杯（全日本選手権）も取れるようにやっていきたい」と3冠達成を今季の目標に掲げた。宇都宮は3日に敵地でA東京との開幕戦に臨む。コロネル監督は米NBAで実績ある選手