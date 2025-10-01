第38回東京国際映画祭のラインアップ発表会でカメラに手を振る（左から）坂下雄一郎監督、滝内公美さん、中川龍太郎監督＝1日午後、東京都千代田区27日に開幕する第38回東京国際映画祭のラインアップ発表会が1日、東京都内で開かれた。最高賞を競うコンペティション部門には、坂下雄一郎監督の「金髪」と中川龍太郎監督の「恒星の向こう側」の日本作品を含む計15作品が選ばれた。「金髪」は岩田剛典さんが中学教師役で主演し、