北日本の上空に、この時期としては強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。仙台市内では、局地的な大雨で冠水被害が相次いでいます。【写真を見る】「車が浸水して出られない」仙台で冠水被害相次ぐ記録的短時間大雨情報が発表北日本に強い寒気で大気不安定に午前11時ごろの仙台市宮城野区の映像です。道路が冠水し、複数の車が水没しているのが確認できます。消防によりますと、「車が浸水し