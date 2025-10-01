さきほどクマが駆除された現場近くから当時の状況を伝えてもらいます。札幌市南区藤野の十五島公園の前に来ています。この公園はすぐ隣に山、反対側には住宅街と、人が住む場所のすぐ近くにある公園です。午後２時２５分ごろ、公園内にいた体長およそ６０センチのオスの子グマ１頭をハンターが駆除したということです。現場周辺ではきのう親子グマ２頭が駆除されていましたが、その際、現場から子グマ１頭が逃げていました。