三菱商事は１日、豪州の自動車販売大手「イーガーズ・オートモーティブ」と資本業務提携を結び、同社に５０００万豪ドル（約４８億円）を出資すると発表した。１１月をめどに中古車販売の合弁会社を設立する。イーガーズの販売網を生かし、豪州で自動車販売事業を拡大させたい考えだ。三菱商事が豪州で中古車販売事業に乗り出すのは初めて。合弁会社の出資比率は三菱商事が２０％、イーガーズは８０％で、三菱商事の出資額は７