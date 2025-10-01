インドネシアにあるイスラム教系の学校で、モスク＝礼拝堂が倒壊した事故で、地元当局はいまも91人の生徒らががれきの下敷きになっている可能性があるとして、救助を急いでいます。インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム教系の寄宿学校で先月29日、敷地内のモスクが倒壊し、これまでに生徒3人が死亡、およそ100人が負傷し、病院に運ばれました。地元当局は、現在も生徒ら91人ががれきの下敷きになっている可能性があると発表して