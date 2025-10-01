錦町は、職員から集めた互助会会費と組合費を通帳から不正に引き出し横領したとして、20代の男性職員を30日付けで懲戒免職にしたと発表しました。町によりますと職員は2024年11月から2025年6月にかけて計35回にわたり通帳から金を引き出していて、横領した総額は1140万円以上にのぼるということです。 今年7月に行われる予定だった会計事務の引継ぎが滞っていたことから職員互助会と職員組合が調査し、横領が発覚しました。現在