◆パ・リーグオリックス―西武（１日・京セラＤ大阪）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）セデーニョ、５（三）山村、６（指）デービス、７（遊）佐藤太、８（捕）古賀悠、９（右）古川、▽投＝杉山【オリックス】１（中）広岡、２（二）太田、３（遊）紅林、４（左）中川、５（右）杉本、６（指）西野、７（一）頓宮、８（捕）若月、９（三）宗、▽投＝エスピノーザ