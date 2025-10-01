◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人は１日、中日戦のスタメンを発表した。山瀬慎之助が「８番・捕手」で今季初出場で初スタメン。イースタン・リーグでは１００試合に出場し、打率３割２厘の好成績を残しているホープが、山崎伊織投手とバッテリーを組む。以下、両チームのスタメン。【巨人】１（左）丸、２（中）キャベッジ、３（遊）泉口、４（三）岡本、５（一）リチャード、６（右）中山、７