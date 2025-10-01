「幻の柑橘」とも呼ばれる宿毛市特産の「直七」の収穫が始まっています。青々と実った丸い柑橘。「幻の柑橘」とも呼ばれる直七です。宿毛市を中心に直七を生産している直七生産株式会社では10ヘクタールほどの畑に約9000本の直七の木を植えています。9月27日から収穫が始まり、スタッフ12人が大きく育った実をハサミでひとつひとつ丁寧に収穫していました。直七生産によりますと、去年はカメムシの被害を受けて例年の約2割の