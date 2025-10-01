カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、「自供すると組織から家族を襲われる」などと告げ取り調べに対し黙秘している容疑者が複数いることが1日、愛知など6県警合同捜査本部への取材で分かった。