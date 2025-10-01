記者会見する神奈川県立がんセンターの酒井リカ病院長＝1日午後、神奈川県庁神奈川県立がんセンターは1日、食道がんの手術を受けた60代の男性患者が、栄養を送るために体内に入れたチューブが十二指腸から20センチ飛び出したことによる医療事故で死亡したと明らかにした。外部の専門家を加えた院内医療事故調査委員会を設置し、原因を調査するとしている。センターによると、男性は9月4日、食道の大部分を摘出する手術を受け、