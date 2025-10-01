東京・赤坂でワンボックスカーがスリップし、電柱や車に衝突しました。ワンボックスカーの前方や側面が激しくへこみ、車体の後方は乗用車に乗り上げています。警視庁によりますと、1日午前11時ごろ、港区元赤坂でワンボックスカーがマンホールの上でスリップし、電柱や、近くに停まっていた車にぶつかりました。この事故によるけが人はいないということです。事故当時、周辺では雨が降っていて、警視庁はぬれた路面でスリップした