きょう（1日）午後3時半ごろ、岡山市北区白石西新町の県道交差点で、大型トラックが、道路わきの電柱に衝突しました。 【画像を見る】横倒しになった標識と電柱 大型トラックを運転していたのは、岡山市内に住む60代の男性とみられ、病院に運ばれましたが、重体です。 電柱は根元から倒壊し【画像①～②】、中国電力ネットワークによりますと付近では午後6時10分現在、約380戸が停電しています。 警察で