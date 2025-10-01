練習するJ1横浜Mの喜田主将（右）＝神奈川県横須賀市J1横浜Mは1日、神奈川県横須賀市で4日の柏戦へ向けて調整した。親会社の日産自動車が株式の売却を検討していることが明らかになってから、初めて取材に応じ喜田拓也主将は「動揺もないし、クラブに誇りを持って戦うだけ」と、毅然とした態度でチームへの影響を否定した。J1残留圏内ぎりぎりの17位で、初のJ2降格の危機にさらされている。売却騒動も重なり、伝統あるクラブの