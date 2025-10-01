大阪府東大阪市の現場1日午後1時50分ごろ、大阪府東大阪市箱殿町の飲食店が入る3階建て住宅で「女性が店内で刺された」と119番があった。府警などによると、30代くらいの女性が住宅の一室で倒れており、死亡が確認された。男が枚岡署に出頭しており、府警が事情を聴いている。現場は近鉄奈良線枚岡駅から北西約700メートル。