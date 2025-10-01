取材に応じる日本自動車研究所の鎌田実所長＝1日午後、茨城県城里町自動車の安全性やタイヤの耐久性などを調べる試験研究機関の日本自動車研究所は1日、茨城県城里町にある城里テストセンターの開業20年を記念し、新しく整備した高速走行が可能な専用試験道路を公開した。改修で3車線から5車線に増え、自動運転の技術開発にも寄与すると見込む。「高速周回路」と呼ばれる専用試験道路は楕円形のコースで、カーブ部分の外側車線